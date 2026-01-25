1. Lig'de haftanın maçı: Sivasspor Amedspor saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de haftanın en kritik maçı Sivas'ta Sivasspor ile Amedspor arasında oynanacak. Sivasspor Amedspor saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de haftanın en kritik maçı olarak gösterilen Sivasspor-Amedspor maçı bugün oynanacak.
Ligde haftaya lider giren Amedspor, Erzurum FK deplasmanda Pendik'i yenince averajla 2. sıraya indi.

Ancak 42 puanlı 2 takımdan Erzurum FK'nın 22, Amedspor'un 21 maçı var. Bugün maç sayıları eşitlenecek. Amedspor, Sivas'tan 1 puan bile alsa averajla yeniden liderliğe yükselecek.
Ligde 22 maçta 41 puanı olan Esenler Erokspor ise 3. sırada bulunuyor.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor- Amedspor karşılaşması bugün saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.
Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca Beinsports'tan da ekrana gelecek.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Amedspor 4-2 kazanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

