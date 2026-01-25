1. Lig'de haftanın maçı: Sivasspor Amedspor saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de haftanın en kritik maçı olarak gösterilen Sivasspor-Amedspor maçı bugün oynanacak.

Ligde haftaya lider giren Amedspor, Erzurum FK deplasmanda Pendik'i yenince averajla 2. sıraya indi.

Sivas'tan Amed maçı için 2 hamle daha

Ancak 42 puanlı 2 takımdan Erzurum FK'nın 22, Amedspor'un 21 maçı var. Bugün maç sayıları eşitlenecek. Amedspor, Sivas'tan 1 puan bile alsa averajla yeniden liderliğe yükselecek.

Ligde 22 maçta 41 puanı olan Esenler Erokspor ise 3. sırada bulunuyor.

SİVASSPOR-AMEDSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor- Amedspor karşılaşması bugün saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca Beinsports'tan da ekrana gelecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Amedspor 4-2 kazanmıştı.