Amedsporlu Dia Saba'nın kafasına Sivas'ta kartopu attılar

Sivasspor taraftarı, Amedspor forması giyen Dia Saba'nın kafasına kenara geldiği sırada kartopu attı. İsrailli futbolcu kendisine atılan kartopu sonrası sinir krizi geçirdi ve yanındakiler tarafından sakinleştirildi.

1. Lig'in 22. haftasında Amedspor, Sivasspor deplasmanına çıktı.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 1-1 berabere bitti.
Sivasspor 20. dakikada Ethemi ile öne geçerken, Amedspor Diagne'nin golüyle maça dengeyi getirdi.
Sivas'ta oynanan ve gergin geçen maçta yaşanan bir olay ise gündeme oturdu.

DIA SABA'NIN KAFASINA KAR TOPU ATILDI

İsrailli futbolcu Dia Saba ile Sivasspor taraftarı arasında kısa süreli gerginlik çıktı.
Amedspor forması giyen ve bir dönem Sivasspor'da da oynayan Dia Saba, 87. dakikada oyundan alınırken, yerini Çekdar Orhan'a bıraktı.


Kornerleri kullanacağı sırada kendisine kartopu atılan Dia Saba oyundan çıkarken de aynı durumla karşılaştı.
Sivasspor taraftarının attığı kar topu, yedek kulübesine doğru giden Dia Saba'nın kafasına isabet etti.
Bunun üzerine sinirlenen Dia Saba, yerde birikmiş olan karı alıp tribünlere atmak istedi ancak Amedspor heyeti tarafından engellendi.

DIA SABA'NIN PERFORMANSI

Sezon başında İsrail Süper Lig takımlarından Amedspor'a transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, kulübüyle oynadığı 22 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
Dia Saba, 2022-2023 sezonunda Sivasspor'da forma giymiş ve daha sonra Maccabi Haifa'ya transfer olmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

