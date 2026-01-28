Amedspor'dan Avrupa müjdesi: Bir ilk olacak

Halihazırda 4 adet mağazası bulunan Amedspor, beşinci şubeyi Almanya'nın Hannover kentinde açacak.

TFF 1. Lig’de liderliğini sürdüren Amedspor, kurumsallaşma adına yeni bir adım atmaya hazırlanıyor.

CEGA Medya’da yer alan habere göre halihazırda 4 adet Amed Store mağazası bulunan Diyarbakır ekibi, beşincisiyle yurt dışına açılacak.

BEŞİNCİ ŞUBE HANNOVER’A AÇILACAK

Haberde Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçelerinde hizmet veren mağazaların ardından beşinci şubenin Almanya’nın Hannover kentinde açılacağı belirtildi.

i-m-g-8363.webp

ŞUBAT AYINDA HİZMETE BAŞLAYACAK

Avrupa’daki yoğun taraftar potansiyeli nedeniyle böyle bir karar alındığı aktarılırken mağazanın şubat ayında açılması bekleniyor.

Galatasaraylı yönetici Manchester City maçına saatler kala iddiayı koyduGalatasaraylı yönetici Manchester City maçına saatler kala iddiayı koydu

PUAN DURUMU

Geride kalan 22 haftada 43 puan toplamayı başaran Amedspor, liderliğini sürdürüyor. Diyarbakır ekibi, ikinci sıradaki Esenler Erokspor’un 1 puan önünde yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

