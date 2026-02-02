Amedspor ortaklığı zirveyi kapattı
Mbaye Diagne, Trendyol 1. Lig’de gol krallığı yarışında 23. hafta sonunda 20 golle zirvede yer alıyor. Amedspor’un Senegalli yıldızı rakiplerine büyük fark atarken, takım arkadaşı Florent Hasani 16 golle ikinci sırada bulunuyor.
Trendyol 1. Lig Gol Krallığı (23. Hafta Sonu)
- Mbaye Diagne / Amedspor / 20 gol
- Florent Hasani / Amedspor / 16 gol
- Eren Tozlu / Erzurumspor FK / 14 gol
- Taulan Sulejmanov / Bodrum FK / 12 gol
- Douglas Willian da Silva Souza / Bandırmaspor / 11 gol
- Gianni Salvatore P. Bruno / Iğdır FK / 11 gol
- Ivan Cedric Bikoue Embolo / Vanspor FK / 11 gol
- Loïs Diony / Manisa FK / 11 gol
- Olarenwaju Kayode / Esenler Erokspor / 11 gol
- Alfredo Ribeiro / Çorum FK / 10 gol
ZİRVEYİ KAPATTILAR
Trendyol 1. Lig’in 23. haftası geride kalırken, bireysel performanslarda en çok dikkat çeken isim Mbaye Diagne oldu.
Amedspor forması giyen Senegalli golcü, rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol krallığı yarışında zirveyi kimseye bırakmadı.
Gol krallığı listesinde Amedspor’un bir başka oyuncusu Florent Hasani, 16 golle ikinci sırada yer aldı. Böylece Amedspor, yarışın ilk iki basamağını domine ederek hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu.
TAKİPTE ERZURUM VAR
Eren Tozlu (Erzurumspor FK) - 14 gol. Diagne ve Hasani’nin ardından en yakın takipçi olan Tozlu, takımının hücum yükünü sırtlamaya devam ediyor.