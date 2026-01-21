Amedspor Bursaspor'un eski kalecisiyle anlaştı

Amedspor Bursaspor'un eski kalecisiyle anlaştı
Yayınlanma:
Amedspor Süper Lig hedefine emin adımlarla ilerlerken kaleye önemli bir takviye yapmak üzere. Diyarbakır temsilcisi Bursaspor'un eski yıldızı Onurcan Piri ile anlaşmaya vardı. Transfer imzaya kaldı.

Amedspor, Onurcan Piri transferinde sona yaklaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor, kaleci transferi konusunda önemli bir mesafe kaydetti. Yeşil - Kırmızılılar, 31 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Onurcan Piri ile anlaştı.
Gözler yıldız oyuncunun kulübü Kayserispor'da.

1.90 BOYUNDA

1.90 metre boyundaki Piri, fiziksel avantajı ve tecrübesiyle Amedspor’un listesinde ilk sırada yer aldı.
Teknik heyet, savunma hattını yönlendirebilecek bir kaleci arayışında olduğu için bu transfere özel önem veriyor.

dwsfewe.jpg

GİRESUN'DA BAŞLADI

1994 yılında Giresun’da doğdu, futbola Giresunspor altyapısında başladı.
Profesyonel kariyerinde Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Çorum FK gibi kulüplerde forma giydi.
Kulüp düzeyindeki istikrarlı performansının yanı sıra, Türkiye U19, U20 ve U21 Milli Takımları ile uluslararası tecrübe kazandı.

KRİTİK TRANSFER

Onurcan Piri’nin transferi Amedspor'a hem tecrübe hem de savunmayı organize edebilecek bir kaleci katacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

