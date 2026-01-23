Amed çareyi buldu: Sinan Kaloğlu'nun planı ortaya çıktı

TFF 1. Lig lideri Amedspor, geçen hafta Erzurum FK'ya deplasmanda 2-0 yenildi.

Buna rağmen liderliğini 42 puanla sürdüren Amed, Sivasspor deplasmanında puan kaybını telafi edip zirvede kalmanın hesaplarını yapıyor.

Erzurum deplasmanında alınan yenilginin yanı sıra defansta 2 futbolcusunu da kaybeden Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Sinan Kaloğlu çareyi buldu.

TARKAN SERBEST VE CELAL HÜNALP GÖREVE

Yeşil-kırmızılı ekipte, geçtiğimiz hafta Erzurumspor karşılaşmasında gördükleri çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan defans oyuncuları Murat Uçar ve Kahraman Demirtaş, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Tigris Haber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre; teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun, bu iki oyuncunun yerine savunma hattında Tarkan Serbest ve Celal Hanalp’e görev vermesi bekleniyor.

Haberde Sinan Kaloğlu yönetiminde hafta boyunca yapılan antrenmanlarda takımın oldukça hırslı ve motive olduğu belirtilirken, çalışmaya futbolcuların tamamının eksiksiz katılması teknik heyeti sevindirdiği ifade edildi.

Amedspor’da, Sivasspor karşısında tek hedef 3 puan olarak belirlendi.