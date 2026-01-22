Süper Lig'i bırakacak Amedspor'a gelecek: Hem stoper hem golcü

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa oynayan ve liderliğini sürdüren Amedspor, aradığı stoperi Süper Lig'den buldu.

Mücadele Gazetesi'nin gazeteci Nazım Türknas'ın haberinden aktardığına göre Gençlerbirliği'nin Slovenyalı stoperi Zan Zuzek'le anlaştığı belirtildi.

Transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

HEM STOPER HEM GOLCÜ

Stoper olarak görev yapan 1.86 boyunda ve 28 yaşındaki oyuncu, attığı gollerle de dikkat çekiyor.



Zan Zuzek, geçen sezon Gençlerbirliği'nin TFF 1. Lig'de şampiyon olup Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynamıştı.

Bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıkan Zuzek, fileleri 2 kez havalandırdı.

İTALYA'DAN GELMİŞTİ

Zan Zuzek, Gençlerbirliği'ne İtalyan takımı FC Bari 1908'den gelmişti.

İtalyan ekibinde 2 sezon forma giyen Zuzek, 2024-25 sezonunda Ankara takımına transfer olmuştu.

Kulüp kariyerinde 270 maça çıkan oyuncu, 19 da gol attı.