Amatörde 2 milyona göğüs sponsorluğu
Yayınlanma:
Denizlispor'un eski başkanı Mehmet Uz bu sezon amatörde mücadele eden Denizlispor'a moral desteği verdi. 2 milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yapıldı.

Tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Denizlispor’a, kulübün eski başkanlarından Mehmet Uz’dan anlamlı bir destek geldi.
Süper Lig’den 2021 yılında düşen ve o dönemde başkanlık görevini üstlenen Uz, bu kez firması aracılığıyla Yeşil - Siyahlı kulübe göğüs sponsoru oldu.

ANLAŞMA 2 MİLYON LİRA

Yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında Mehmet Uz’un sahibi olduğu firma, Denizlispor’a 2 milyon TL maddi destek sağlayacak. Bu katkı, ekonomik olarak zor günler geçiren kulüp için önemli bir nefes alma fırsatı olarak dikkat çekti.

İMZALAR ATILDI

Sponsorluk sözleşmesi, kulüp başkanı Süleyman Urkay, Mehmet Uz ve eski yöneticilerden Yasin Özpek’in katılımıyla imzalandı. Törende birlik ve beraberlik mesajları verilirken, kulüp yönetimi bu desteğin camia için moral kaynağı olduğunu vurguladı.

ESKİ BAŞKANA TEŞEKKÜR

Denizlispor resmi kanallarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Denizlispor ailesinin bir parçası olan ve geçmişte kulübümüzde başkanlık görevini üstlenen Sn. Mehmet Uz’a değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Bu destek, Denizlispor’un geleceğine güç, camiamıza umut katacaktır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

