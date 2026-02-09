Amatör takıma imza attı: Buralar Süper Lig'den daha zor dedi

Bölgesel Amatör Lig takımı Bitlis Spor 1916'ya imza atan teknik direktör Mustafa Özer, ''BAL Ligi, Süper Lig’den daha zor. Gerçekten heyecanlı ama neticesi çok belirsiz bir lig'' ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mustafa Özer, 12 Ocak'ta Bölgesel Amatör Lig takımı Bitlis Spor 1916'nın yeni teknik direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün geleceğine yön verecek önemli adımlardan biri bugün atılmıştır. Daha önce kamuoyu ile paylaşılan teknik direktörlük anlaşmamız, gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyet kazanmıştır.
Teknik direktörümüz Mustafa Özer, büyük hedeflerle Bitlis Spor 1916 ile sözleşme imzalamıştır.
Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde ortaya koyduğu disiplin, mücadeleci oyun anlayışı ve kazanan kimliğiyle dikkat çeken hocamız; geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de Kilis 1984 ile şampiyonluk yaşayarak kalitesini bir kez daha kanıtlamıştır.
Hedefi olan, vizyonu olan ve başarıya inanan bir kulüp olarak; yeni sezonda iddiamızı sahaya yansıtacak bu güçlü birlikteliğin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
Hocamıza Bitlis Spor 1916 ailesine hoş geldin diyor, şanlı armamızla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

''BAL LİGİ SÜPER LİG'DEN DAHA ZOR''

Bitlis Spor 1916 teknik direktörü Mustafa Özer, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.
Bölgesel Amatör Lig'in Süper Lig'den daha zor olduğunu belirten Özer, "BAL Ligi, Süper Lig’den daha zor! Gerçekten heyecanlı ama neticesi çok belirsiz bir lig. Bu sene statüyü daha da zorlaştırdılar, playoff sistemi geldi. Birinci olsanız bile tekrar yarı final oynuyorsunuz. 150 takımdan sadece 5'i profesyonel lige çıkacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

