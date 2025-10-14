Altınordu Batman maçı öncesi savaştı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen düşme hattındaki Altınordu, pazar günü deplasmanda lider Batman Petrolspor karşısında en zor sınavlarından birini verecek.
GALİBİYETİ YOK
Ligde çıktığı 7 maçta galibiyet alamadan 3 puan toplayan İzmir temsilcisi; 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan 22 puanlı Batman ekibinin namağlup ünvanını sona erdirmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertliler, iç sahada son yenilgisini 8 Ekim 2023'te Karşıyaka karşısında 2-1'lik skorla alan Batman Petrolspor'un kendi sahasındaki 30 maçlık yenilmezlik serisini bitirmeyi hedefliyor.
PAINTBALL SAVAŞI YAPTILAR
Altınordu bu hafta Batman'da galip gelmesi halinde ev sahibi ekip seyircisi önünde 2 yıl 11 gün sonra sahadan eli boş ayrılacak. Geçen sezon deplasmanda 2-1 yenildiği Batman Petrolspor'la evinde 0-0 berabere kalan Altınordu, Play-Off 3'üncü Tur'da eşleştiği rakibine elenmişti.
Play-Off'ta Batman temsilcisine evinde 1-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, deplasmandaki randevudan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon iç sahada 4'te 4 yapan Batman Petrolspor; 9 gol atıp, 3 gol yedi.
İzmir ekibi dün paintball savaşı yaparak günü geçirdi. Altınordu zorlu 90 dakika öncesi paintball etkinliğiyle Batman Petrolspor maçı öncesi stres attı.