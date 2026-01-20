Altay eski TFF Başkanı Mahmut Özgener'den destek istedi

Altay eski TFF Başkanı Mahmut Özgener'den destek istedi
Yayınlanma:
Altay'da başkan Sinan Kanlı eski TFF Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etti. Buluşmada Altay futbolcularından Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam da yer aldı. Siyah Beyazlılar Özgener'den destek talebinde bulundular.

TFF 3. Lig 4'üncü Grup'ta 4'te 4 yaptıktan sonra son 2 maçını kaybeden Altay'da Başkan Sinan Kanlı, takımın tecrübeli futbolcuları Deniz Kadah ve Ceyhun Gülselam'la birlikte siyah-beyazlı camianın önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile bir araya geldi.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde düzenlenen panelde gerçekleşen buluşmayla ilgili Başkan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu.

SÜRPRİZ ZİYARET

Altay Başkanı Kanlı, "Camiamızın büyüğü ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Sayın Mahmut Özgener ile bir araya geldik. Sayın Mahmut Özgener, takımımızı yakından ve sürekli takip ettiğini özellikle vurgularken; Ceyhun Gülselam ve Deniz Kadah nezdinde tüm takımımıza başarı dileklerini iletti" dedi.

MAHMUT ÖZGENER'DEN DESTEK İSTEDİ

Futbolculara yapılması gereken ödemeler konusunda yönetimin eski TFF Başkanı Mahmut Özgener'in desteğini beklediği ifade edildi.
Öte yandan altyapıdan yetişen 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Çınar Taha Aydöner, profesyonel sözleşme imzaladı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

