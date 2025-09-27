Altay Bayındır yıkıldı: Manchester United yerle bir oldu

Manchester United, deplasmanda Brentford'a 3-1 yenildi.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 6. hafta mücadelesinde Brentford, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.

Manchester United'ın kalesini Altay Bayındır'ın koruduğu mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 20. dakikalarda Igor Thiago ile 90+5. dakikada Mathias Jensen attı.

BRUNO FERNANDES PENALTI KAÇIRDI

Manchester ekibinin tek golünü 26. dakikada Benjamin Sesko kaydederken Bruno Fernandes, 76. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Portekizli futbolcu, bu sezon ikinci kez penaltı kaçırdı.

Manchester United Chelsea'yi devirdiManchester United Chelsea'yi devirdi

Brentford, bu galibiyetle puanını 7 yaptı. Ligde 3. mağlubiyetini yaşayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

