Altay Bayındır: Buraya kolay gelmedim

Kariyerini Manchester United'da sürdüren Altay Bayındır, kulübün resmi maç günü dergisi United Review'a önemli açıklamalar yaptı.

''BURAYA KOLAY GELMEDİM''

Altay Bayındır, "Uzun yıllardır bu işi yapıyorum. Kendime saygı duyuyorum ve bununla gurur duyuyorum. Buraya kolay gelmedim; birçok maç oynadım, iyi performanslar sergiledim. Kim olduğumu biliyorum, neler yapabileceğimi biliyorum ve herkese daha fazlasını göstermek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

''HERKES AYNI HEDEF İÇİN ÇALIŞIYOR''

Konuşmasını sürdüren file bekçisi, "Herkes aynı hedef için çalışıyor. Kendimizi zorlamalı, birbirimizi de motive etmeliyiz. Hayatta bazen her şey yolunda gitmez ama ertesi gün yeniden başlamak zorundasın. Sahada forma için mücadele ediyoruz ama saha dışında çok iyi bir ilişkimiz var." dedi.

''BU MAÇI KAZANMAK ZORUNDAYIZ''

Manchester United'ın Sunderland'ı konuk edeceği maç hakkında konuşan Altay, "Onlar çok iyi iş çıkarıyor. Analizimizi yaptık, daha da yapmaya devam edeceğiz. Hangi takıma karşı oynarsak oynayalım, her maça odaklanmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak zorundayız. Her şeyimizi vereceğiz çünkü ardından milli ara var ve bu araya moralli girmek istiyoruz." yorumunu yaptı.