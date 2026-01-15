Almanya'dan geldi iki yakası bir araya gelmedi: Şimdi de kadro dışı bırakıldı

Yayınlanma:
Almanya'da doğan ve futbol oynayan Selçuk Albaz, Türkiye'ye transfer olduktan sonra hiçbir takımda uzun soluklu olamadı. Şimdi de oynadığı kulüpte kadro dışı bırakıldı.

Almanya doğumlu Türk futbolcu Selçuk Albaz, 2018'de formasını giydiği Hansa Rostock'tan ayrılarak Türkiye'ye geldi ve Karagümrük'e transfer oldu.
Büyük umutlarla gelen Selçuk Albaz'ın işler umduğu gibi gitmedi.

Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli olduBeşiktaş'ta kadro dışı kalanlar belli oldu

Karagümrük'ten daha büyük kulüplere gitmeyi bekleyen Selçuk Albaz, Bandırmaspor'a geçti. Burada da uzun soluklu kalamadı, 2 sezon sonra Tuzlaspor'a, aynı sezonda Sakaryaspor'a, Peşinden de Fethiyespor'a gitti.

UŞAKSPOR KADRO DIŞI BIRAKTI

Selçuk Albaz, 2024-2025 sezonu başında da TFF 3. Lig takımı Uşakspor'a transfer oldu.
Uşakspor'da ilk sezonunda 31 maçta forma giyip 8 gol attı. Ama sonra yine işler ters gitti. Şimdi de kadro dışı kaldı.
Uşakspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Takım kaptanımız, değerli futbolcu kardeşimiz Selçuk Alibaz'ı yaşanılan olumsuzluklar neticesinde bugünden itibaren A takımımız kadrosu çalışma ortamından, U19 kadrosu çalışma ortamına yönlendirmiş bulunmaktayız. Değerli kaptanımıza kendisine kulüp bulması söylenmiş olup, kulübümüzün de Selçuk Alibaz ile alakalı gelecek tekliflere açık olduğunu kamuoyuna bildiririz."

Kaynak:Haber Merkezi/DHA

