Ali Koç'un oğlu Rahmi Koç, Mert Hakan Yandaş formasıyla derbide

Ali Koç'un oğlu Rahmi Koç, Mert Hakan Yandaş formasıyla derbide
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa Finali öncesi Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç tribünde dikkat çekti. Atatütk Olimpiyat Stadı'nda mücadeleyi izleyen Rahmi Koç'un Mert Hakan Yandaş forması giydiği görüldü.

Galatasaray Fenerbahçe, Süper Kupa Finali öncesi tribünde dikkat çeken görüntüler vardı.
Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları erken saatlerde Atatürk Olimpiyat Stadı'na giderek tribündeki yerlerini aldılar.
Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da vardı.

Süper Kupa'da dev final: Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli olduDev derbide ilk 11'ler açıklandı

KERİM RAHMİ KOÇ DERBİDE

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Galatasaray derbisini izlemek için Sarı Lacivertli taraftarlarla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribündeki yerini aldı.
Kerim Rahmi Koç'un üstüne giydiği forma da dikkatlerden kaçmadı.

MERT HAKAN YANDAŞ DETAYI

Kerim Rahmi Koç, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ın formasını giydi.
Sosyal medyada yayınlanan video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

İLK 11'LER

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şu şekilde:

  • Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
  • Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Spor
Fenerbahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazı
Fenerbahçe'yi çıldırtan pozisyon: 4. dakikadan penaltı itirazı
Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu
Guendouzi Fenerbahçe taraftarıyla ilk teması kurdu
Derbiyi Galatasaray kazandı
Derbiyi Galatasaray kazandı