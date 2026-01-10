Galatasaray Fenerbahçe, Süper Kupa Finali öncesi tribünde dikkat çeken görüntüler vardı.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları erken saatlerde Atatürk Olimpiyat Stadı'na giderek tribündeki yerlerini aldılar.

Fenerbahçe tribünlerinde Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da vardı.

Dev derbide ilk 11'ler açıklandı

KERİM RAHMİ KOÇ DERBİDE

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç, Galatasaray derbisini izlemek için Sarı Lacivertli taraftarlarla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda tribündeki yerini aldı.

Kerim Rahmi Koç'un üstüne giydiği forma da dikkatlerden kaçmadı.

MERT HAKAN YANDAŞ DETAYI

Kerim Rahmi Koç, ''Futbolda bahis'' soruşturması kapsamında tutuklanan ve cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'ın formasını giydi.

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

İLK 11'LER

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri şu şekilde: