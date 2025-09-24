Ali Koç maç biter bitmez açıkladı

Ali Koç maç biter bitmez açıkladı
Yayınlanma:
Ali Koç, Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi sonrası bir açıklama yaparak takımı tebrik etti.

38. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 85-83 kazanmayı başardı.

"EŞİ BENZERİ OLMAYAN 4 ŞAMPİYONLUK"

Karşılaşmanın ardından bir açıklama yapan Ali Koç takıma tebriklerini iletti. Ali Koç’un açıklaması şu şekilde:

"38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko basketbol takımımızı, teknik ekibimizi, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı ve desteğini asla esirgemeyen Büyük Fenerbahçe Taraftarı'nı tebrik ediyorum. Bu sezon basketbolda dört farklı turnuvada kazanılan ve eşi benzeri olmayan dört şampiyonluk, Kulübümüzün spor kültürüne verdiği önemin bir göstergesidir. Bu tarihi başarıda payı olan herkese teşekkür ediyor, Kulübümüzün nice yeni zaferlere ulaşmasını diliyorum. Camiamıza ve büyük taraftarımıza hayırlı olsun. Bizlere muhteşem bir sezon yaşatan Šarūnas Jasikevičius ve oyuncularımıza ise yeni sezonda başarılar diliyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

