Alanya'da mahsur kalan Fenerbahçe yola çıktı
Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü.
Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi. Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı. Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
SIRADAKİ RAKİP ASTON VILLA
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
JHON DURAN MÜJDESİ
Mücadele öncesi Jhon Duran için UEFA Disiplim Kurulu'na başvuran Fenerbahçe'ye olumlu yanıt geldi. Duran'ın cezası iptal edildi.
Kaynak:DHA