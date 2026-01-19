Alanya'da mahsur kalan Fenerbahçe yola çıktı

Yayınlanma:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Alanya'da geçiren Fenerbahçe, İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 yenen Fenerbahçe kafilesi, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesinin ardından Alanya'da kamp yaptıkları otele döndü.

Geceyi otelde geçiren Fenerbahçe kafilesi, bugün saat 13.00 civarında Gazipaşa Alanya Havalimanı'na geldi. Takım otobüsünden inen futbolcular, havalimanına giriş yaptı. Bu sırada havalimanında uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

dflsbofgg.jpg

SIRADAKİ RAKİP ASTON VILLA

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Aston Villa'yı konuk edecek. 22 Ocak Perşembe günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Erman Toroğlu Fenerbahçeli yıldıza yüklendi: Futbol ukalalığı yapıyorErman Toroğlu Fenerbahçeli yıldıza yüklendi: Futbol ukalalığı yapıyor

JHON DURAN MÜJDESİ

Mücadele öncesi Jhon Duran için UEFA Disiplim Kurulu'na başvuran Fenerbahçe'ye olumlu yanıt geldi. Duran'ın cezası iptal edildi.

Kaynak:DHA

