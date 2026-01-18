Alanya'da Fenerbahçe depremi!

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi Alanya'da adeta Fenerbahçe depremi yaşandı.

Sarı lacivertli takımı akşam saatlerinde indiği Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda taraftarları meşaleler yakarak tezahüratlarla karşıladı.

Fenerbahçe kafilesi, polisin güvenlik önlemi aldığı alandan geçerek takım otobüsüne bindi.

Havalimanında futbolcuları bekleyen Fenerbahçe taraftarları, tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Alanya’da otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU YOK

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu akşam oynanacak maçın başlama saati 20.00.

Sarı lacivertlilerde Sebastian Szymanski, Levent Mercan, Archie Brown ve En Nesyri kadroya alınmadı.