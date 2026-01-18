Alanya'da Fenerbahçe depremi!

Alanya'da Fenerbahçe depremi!
Yayınlanma:
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçı için akşam saatlerinde Alanya'ya indi. Sarı lacivertli taraftarlar havalimanına akın etti.

Alanyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi Alanya'da adeta Fenerbahçe depremi yaşandı.

2024/11/08/hbfb.jpgSarı lacivertli takımı akşam saatlerinde indiği Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda taraftarları meşaleler yakarak tezahüratlarla karşıladı.

fenerbahce-antalyaya-geldi-1121484-332837.jpg

Fenerbahçe kafilesi, polisin güvenlik önlemi aldığı alandan geçerek takım otobüsüne bindi.

fenerbahce-antalyaya-geldi-1121485-332837-1.jpg

Havalimanında futbolcuları bekleyen Fenerbahçe taraftarları, tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Alanya’da otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU YOK

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

İyi ki Fenerbahçe ile adı çıktı: 3 kırmızı kartlı maçta 3 gol attıİyi ki Fenerbahçe ile adı çıktı: 3 gol attı

Bu akşam oynanacak maçın başlama saati 20.00.
Sarı lacivertlilerde Sebastian Szymanski, Levent Mercan, Archie Brown ve En Nesyri kadroya alınmadı.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi yapacağı hatayı açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi yapacağı hatayı açıkladı
Okan Buruk: Komik ve saçma! Bel altı şeyler
Okan Buruk: Komik ve saçma! Bel altı şeyler
Amedspor'da Sinan Kaloğlu itiraf etti: Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüm
Amedspor'da Sinan Kaloğlu itiraf etti: Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüm