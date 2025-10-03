Alanya'da başladı: 1700 kişi katıldı

Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan "Selami Ateş Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası"na 70 ilden bin 700 sporcu katılıyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu açılış seremonisi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl yaptıkları 9 büyük organizasyonda yaklaşık 24 bin sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

İlçede 4 gün sürecek şampiyonada ise yaklaşık bin 700 sporcunun mücadele edeceğini anlatan Tanrıkulu, turnuva öncesinde ümitler milli takım seçmelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tanrıkulu, turnuvada başarılı olan sporcuların Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hak kazanacağını dile getirerek, "Maçların akabinde de yıldızlar milli takım seçmesini yapacağız. Yani, bir organizasyon için de üç farklı organizasyonu tamamlamış olacağız. Ayrıca milli takımımız, bir ay sonra yapılacak Büyükler Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor." dedi

Kasım ve aralık ayı içerisinde tekvando branşında çok yoğun bir dönemin kendilerini beklediğini aktaran Tanrıkulu, son iki ay içinde 11 büyük organizasyonda yarışacaklarını vurguladı. Bu organizasyonlara oyuncular, teknik ve federasyon olarak birlikte hazırlandıklarına işaret eden Tanrıkulu, "Tekvandoda biz her zaman dünyada zirveyi hedefliyoruz. Bu branşta güçlüyüz. Her dünya şampiyonasında şampiyonlar çıkardık. Her olimpiyatlarda madalyalar aldık. Hedefimiz yine madalyalar şampiyonluklar ama o günün şans ve kura faktörü, hepsi bir denge. Ama biz inanıyoruz ki gençlerimizden çok ümitliyiz. İnşallah başta altın madalya olmak üzere bir çok madalya alacağımıza cani gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Selami Ateş Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, 5 Ekim'de sona erecek.