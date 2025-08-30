Al Ain'in başına Taner Atik geçti

Türk başantrenör Taner Atik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Al Ain Voleybol Kulübü ile anlaştı.

ANLAŞMA BİR YILLIK

Al Ain Kulübü ile 1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli başantrenör Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle anlaştığı için mutlu olduğunu ifade etti.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu belirten Taner Atik, destek veren herkese teşekkür etti.

SON OLARAK KUVEYT SPOR KULÜBÜ’NÜ ÇALIŞTIRMIŞTI

Tecrübeli başantrenör, son olarak Kuveyt Spor Kulübü ile Federasyon Kupası, Süper Kupa ve Kuveyt Voleybol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

