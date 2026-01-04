Ahmet Çakar Süper Kupa'yı kazanacak takımı açıkladı: Kesinlikle favori

Bu sezon yeni formatıyla oynanacak olan Süper Kupa’da yarı final maçları başlıyor. 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray-Trabzonspor ve 6 Ocak Salı günü Fenerbahçe-Samsunspor maçları oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak olan final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 20:30'da gerçekleştirilecek.

“SÜPER KUPA VE LİGİN FAVORİSİ GALATASARAY”

Süper Kupa öncesi Galatasaray’a dair değerlendirmelerde bulunan Ahmet Çakar, açık favori olduklarını dile getirdi.

Sabah’a konuşan Ahmet Çakar, "Kesinlikle Süper Kupa ve ligin favorisi Galatasaray. Türkiye'de kadro kalitesi, taktik organizasyonu ve morali en yüksek takım” dedi.

“ICARDI FENERBAHÇE YA DA BEŞİKTAŞ’TA DİREKT OYNAR”

Sarı-kırmızılıların kadrosunu değerlendiren Ahmet Çakar, "Düşünebiliyor musunuz, Galatasaray'ın yedek santrforu Icardi. O Icardi, Fenerbahçe ya da Beşiktaş'ta olsa hem direkt oynar hem de leblebi gibi gol atar” sözlerini sarf etti.