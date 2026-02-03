Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını açıkladı

Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Türkiye Kupası ile Süper Lig'de oynayacağı maçların sonuçlarını tahmin etti.

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında sahasında 1. Lig ekibi İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
4 Şubat Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, kupada oynadığı 2 maçı da kazandı ve 6 puanla 1. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ ERZURUMSPOR FK

C Grubu'nda 3 puanla 5. sırada yer alan Fenerbahçe ise Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

AHMET ÇAKAR'DAN TAHMİN

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda oynayacağı maçların sonuçlarını tahmin etti.
Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sahadan galibiyetle ayrılacağını ifade etti.

SÜPER LİG MAÇLARINI DA TAHMİN ETTİ

Ahmet Çakar, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçlarının sonuçlarını da tahmin etti.
Çakar, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ın karşılaşacağı maçın berabere biteceğini, Fenerbahçe'nin ise Gençlerbirliği'ni yeneceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

