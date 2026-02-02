Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası açıkladı: Dünya çapında yetenekli bir çocuk

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u Opoku (kendi kalesine), Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Galatasaray, puanını 49'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

AHMET ÇAKAR'DAN HAKEME ÖVGÜ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, SkySpor'da Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.

Ahmet Çakar, karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'ye övgü dolu sözler sarf etti.

''DÜNYA ÇAPINDA YETENEKLİ BİR ÇOCUK''

Çakar yaptığı açıklamada, "50 yılım futbolun içinde geçti. Bunun 20 yılı dolu dolu, yaklaşık sahalarda geçti. Bu 20 yılın da 10 yılı hep üst düzeyde geçti. Türkiye... Bak şimdi belki de diyecekler ki bana 'şuradan takip ediyorum bakayım, ne diyorsun sen bunak?' da diyebilirler. Yaşı kaç bilmiyorum... Kabaca 33-34 filandır.

Dünya çapında yeteneği olan çok büyük bir hakem izledik bugün. Tipine baktığın vakit aslında çok iddialı bir tipi yok. Çok uzun boylu değil, çok yapılı değil. Anladın mı? İnce ama böyle heybetli bir görünüşü yok diğer yarma güller gibi. Bakın göreceksiniz. Allah sağlık sıhhat versin'' şeklinde konuştu.

''BÜYÜK HAKEM!''

Konuşmasını sürdüren Ahmet Çakar, ''Adnan Deniz Kayatepe şu anda Türkiye'nin en yetenekli ilk 2-3 hakeminden biri. Yaş itibariyle de istikbalde çok güzel bir istikbal bu çocuğu bekliyor. Niye? Bunun niyesini anlatamam. Niyesini ancak koklayarak alırım. Büyük hakem!" dedi.