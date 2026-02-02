Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası açıkladı: Dünya çapında yetenekli bir çocuk

Ahmet Çakar Galatasaray maçı sonrası açıkladı: Dünya çapında yetenekli bir çocuk
Yayınlanma:
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-Kayserispor maçının hakemi Adnan Deniz Kayatepe'den övgüyle bahsetti ve ''Dünya çapında yetenekli bir çocuk'' yorumunu yaptı.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında konuk ettiği Kayserispor'u Opoku (kendi kalesine), Victor Osimhen, Gabriel Sara ve Mauro Icardi'nin golleriyle 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 49'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

AHMET ÇAKAR'DAN HAKEME ÖVGÜ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, SkySpor'da Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.
Ahmet Çakar, karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe'ye övgü dolu sözler sarf etti.

''DÜNYA ÇAPINDA YETENEKLİ BİR ÇOCUK''

Çakar yaptığı açıklamada, "50 yılım futbolun içinde geçti. Bunun 20 yılı dolu dolu, yaklaşık sahalarda geçti. Bu 20 yılın da 10 yılı hep üst düzeyde geçti. Türkiye... Bak şimdi belki de diyecekler ki bana 'şuradan takip ediyorum bakayım, ne diyorsun sen bunak?' da diyebilirler. Yaşı kaç bilmiyorum... Kabaca 33-34 filandır.
Dünya çapında yeteneği olan çok büyük bir hakem izledik bugün. Tipine baktığın vakit aslında çok iddialı bir tipi yok. Çok uzun boylu değil, çok yapılı değil. Anladın mı? İnce ama böyle heybetli bir görünüşü yok diğer yarma güller gibi. Bakın göreceksiniz. Allah sağlık sıhhat versin'' şeklinde konuştu.

''BÜYÜK HAKEM!''

Konuşmasını sürdüren Ahmet Çakar, ''Adnan Deniz Kayatepe şu anda Türkiye'nin en yetenekli ilk 2-3 hakeminden biri. Yaş itibariyle de istikbalde çok güzel bir istikbal bu çocuğu bekliyor. Niye? Bunun niyesini anlatamam. Niyesini ancak koklayarak alırım. Büyük hakem!" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray'a teklif edilen futbolcuyu açıkladı
Fenerbahçe'den Galatasaray'a teklif edilen futbolcuyu açıkladı
Amedspor kaçıyor onlar kovalıyor
Amedspor kaçıyor onlar kovalıyor