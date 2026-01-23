Ahmet Çakar: Acı vericiydi

Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak Fenerbahçe yorumu geldi!

UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya mağlup olan Fenerbahçe, sahadaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Deneyimli futbol yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmelerde özellikle ilk yarıdaki oyuna dikkat çekti. Çakar, özellikle ilk 45 dakikadaki Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu.

Ünlü hakem yorumcusu şu tespitlerde bulundu:

İlk yarı Fenerbahçe için acı vericiydi. Hiçbir şey yapmadılar.

Boş alanda çok fazla yakalandılar. İsmail olmasa, hele hele Skriniar olmasa fark çok daha büyük olabilirdi.

İkinci devre biraz toparlandılar. Talisca oyuna girince kontrolü büyük ölçüde ele aldılar.

Çok önemli bir pozisyonda Talisca kötü vurdu, tıpkı Alanya maçındaki galibiyet golü gibi bir fırsat yaşandı ama bu kez değerlendiremedi.

"İLERİDE BÜYÜK SORUN YARATABİLİR"

Çakar, Fenerbahçe’nin özellikle Aston Villa karşısında ilk yarıda oynayamadığı futbolu analiz etmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de şampiyonluk hedefleyen bir takımın bu kadar etkisiz kalmaması gerektiğini belirterek, verilen fazla pozisyonların ilerleyen süreçte büyük sorun yaratabileceğini ifade etti.

"SONUÇ HÜSRAN OLABİLİR"

Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin bu performansla şampiyonluk yolunda ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini dile getirerek sözlerini, “Sonuç hüsran olabilir” şeklinde noktaladı. Çakar'ın sert eleştirileri Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mağlubiyetinin ardından hem taraftarlar hem de spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.