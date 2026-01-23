Ahmet Çakar: Acı vericiydi

Ahmet Çakar: Acı vericiydi
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi maçı sonrasında ünlü hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Sarı - Lacivertlilerin özellikle ilk yarıdaki oyununu eleştirdi. Çakar, "İlk yarı Fenerbahçe için acı vericiydi. Hiçbir şey yapmadılar" sözleriyle Tedesco ve futbolculara yüklendi.

Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak Fenerbahçe yorumu geldi!
UEFA Avrupa Ligi’nde Aston Villa’ya mağlup olan Fenerbahçe, sahadaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Deneyimli futbol yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmelerde özellikle ilk yarıdaki oyuna dikkat çekti.2024/11/08/hbfb.jpgÇakar, özellikle ilk 45 dakikadaki Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu.
Ünlü hakem yorumcusu şu tespitlerde bulundu:

  • İlk yarı Fenerbahçe için acı vericiydi. Hiçbir şey yapmadılar.
  • Boş alanda çok fazla yakalandılar. İsmail olmasa, hele hele Skriniar olmasa fark çok daha büyük olabilirdi.
  • İkinci devre biraz toparlandılar. Talisca oyuna girince kontrolü büyük ölçüde ele aldılar.
  • Çok önemli bir pozisyonda Talisca kötü vurdu, tıpkı Alanya maçındaki galibiyet golü gibi bir fırsat yaşandı ama bu kez değerlendiremedi.

"İLERİDE BÜYÜK SORUN YARATABİLİR"

Çakar, Fenerbahçe’nin özellikle Aston Villa karşısında ilk yarıda oynayamadığı futbolu analiz etmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye’de şampiyonluk hedefleyen bir takımın bu kadar etkisiz kalmaması gerektiğini belirterek, verilen fazla pozisyonların ilerleyen süreçte büyük sorun yaratabileceğini ifade etti.

Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladıFenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

"SONUÇ HÜSRAN OLABİLİR"

Deneyimli yorumcu, Fenerbahçe’nin bu performansla şampiyonluk yolunda ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini dile getirerek sözlerini, “Sonuç hüsran olabilir” şeklinde noktaladı. Çakar'ın sert eleştirileri Fenerbahçe’nin Avrupa’daki mağlubiyetinin ardından hem taraftarlar hem de spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Altın talebinin patlama yapacağı fiyatı açıkladı
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Kenya Havayolları, Türk Hava Yolları'ndan uçağını geri istiyor
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Emekliye nefes olacak: Hangi banka kaç lira veriyor?
Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi: Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
İşte ABD'nin bir sonraki hedefi
Trump ülkenin başına getireceği ismi arıyor
Doğalgaz fiyatları uçtu vatandaş isyan etti
Spor
Fenerbahçe maçı İngiliz basınında: Türkiye'de düşmanca atmosfer
Fenerbahçe maçı İngiliz basınında: Türkiye'de düşmanca atmosfer
Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi
Noa Lang'ın İstanbul'da kalacağı evi Mertens söyledi
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu olmalı
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin hedefi Türkiye şampiyonluğu olmalı