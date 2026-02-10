Adeta uçarak olimpiyat rekoru kırdı gözyaşlarını tutamadı: Boksör sevgilisi de tribünde ağladı

Yayınlanma:
Hollandalı sürat patencisi Jutta Leerdam, 25. Kış Olimpiyat Oyunları'nda 1000 metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı. Leerdam gözyaşlarını tutamazken, boksör sevgilisi de tribünde ağladı.

25. Kış Olimpiyat Oyunları kapsamında İtalya'nın Milano kentinde yapılan kadınlar 1000 metre sürat pateni yarışı müthiş bir çekişmeye sahne oldu.
Daha önce Dünya Kupası'nda birinci olan Hollandalı Femke Kok, Milano'da 1.12.59'luk derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı.

whatsapp-image-2026-02-10-at-15-16-26.jpeg

Ardından piste 27 yaşındaki Hollandalı Jutta Leerdem çıktı. Leerdem adeta uçarak 1.12.31'lik derecesiyle hem rekoru geliştirdi, hem de altın madalyaya ulaştı.

HEM KENDİSİ HEM SEVGİLİSİ AĞLADI

Leerdem, yarış sonunda sevinç gözyaşlarını tutamadı.

whatsapp-image-2026-02-10-at-15-21-30.jpeg

Tribünde bulunan ABD'li boksör ve youtuber sevgilisi Jake Paul de sevinçten ağladı.

whatsapp-image-2026-02-10-at-15-20-54.jpeg

Genç kadın, yarış sonrası şunları söyledi:
"Ailem ve arkadaşlarımla kutlamayı dört gözle bekliyorum. Bu gerçekten bir hayalin gerçekleşmesi. İnanılmaz. Bitiş çizgisini geçtikten sonra çok şaşırdım, çok yorgundum ve çok duygusaldım. Zor olacağını biliyordum çünkü Femke Kok gerçekten iyi bir derece elde etmişti.

whatsapp-image-2026-02-10-at-15-21-50.jpeg

Yani zor olacaktı. Başardığımı görünce çok mutlu, şaşırmış ve minnettar hissettim. Adımın yanında o yeşil rengi görünce, 'Aman Tanrım, bu bir hayalin gerçekleşmesi' diye düşündüm. Buna gerçekten inanamadım ve hâlâ da inanamıyorum. Tam doğru zamanda zirveye ulaşmış olmam inanılmaz. Çok, çok mutluyum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

