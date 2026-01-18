Adana Demirspor'da büyük çöküş: Küme düşmeleri kesinleşti

Mali ve idari yönlerden büyük bir kriz içerisinde olan Adana Demirspor’da kriz devam ediyor.

Ödenmeyen maaşlar nedeniyle FIFA’dan birden fazla kez puan silme cezası alan Adana Demirspor, -28 puanda bulunuyor.

17 HAFTA KALA KÜME DÜŞTÜLER

1. Lig’in son sırasına demir atan Mavi Şimşekler’in ligin bitmesine 17 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

KULÜP HİSSELERİNİ TARAFTAR DERNEĞİNE DEVRETTİ

Kulübün hisselerini elinde tutan Murat Sancak geçtiğimiz günlerde cezaevinden yazdığı mektupla hisseleri Adana Demirspor Taraftar Derneği'ne devrettiğini duyurdu.

2 YILDA 2 LİG DÜŞTÜLER

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de boy gösteren Adana Demispor böylece 2 yılda 2 lig düşmüş oldu.