Adana Demirspor'a istemeye istemeye veda etti
Adana Demirspor altyapısından yetişen ve Barış Timur, 7 yıl formasını giydiği camiaya veda etti. Takımdan ayrılırken zorlanan Timur, mesajında Adana Demirspor camiasının kalbinde her zaman özel bir yere sahip olacağını dile getirdi.

1. Lig ekibi Adana Demirspor'da ayrılık yaşandı.
Adana Demirspor altyapısından yetişen ve 7 yıl boyunca kulübün formasını terleten Barış Timur, takımdan ayrıldı.

İSTEMEYE İSTEMEYE VEDA ETTİ

Barış Timur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Adana Demirspor'a veda etti.
Takımdan ayrılırken zorlanan 19 yaşındaki genç futbolcu, Adana Demirspor’un her zaman kalbinin en güzel yerinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

''HER ZAMAN KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE OLDU''

Genç orta saha yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

  • ''Yedi yıl önce bu kulübün kapısından içeri adım attığımda bu kadar büyük anılar biriktireceğimi bu formanın benim için bu kadar anlamlı olacağını tahmin edemezdim.
  • Adana Demirspor’da sadece futbol oynamadım; Mücadeleyi, sabretmeyi, birlikte kazanmayı ve birlikte kaybetmeyi öğrendim. Sahada ter döktüğüm her an bu camianın bir parçası olmaktan gurur duydum.
  • Bugün ayrılık zamanı gelmiş olabilir ama bu formaya bu renklere olan saygım ve sevgim her zaman devam edecek. Adana Demirspor camiası her zaman kalbimin en güzel yerinde oldu ve olmaya da devam edecektir. Üzerimde emeği geçen hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederim. Hoşçakalın hakkınızı helal edin''

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

