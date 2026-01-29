Adana Demirspor'a istemeye istemeye veda etti

1. Lig ekibi Adana Demirspor'da ayrılık yaşandı.

Adana Demirspor altyapısından yetişen ve 7 yıl boyunca kulübün formasını terleten Barış Timur, takımdan ayrıldı.

İSTEMEYE İSTEMEYE VEDA ETTİ

Barış Timur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Adana Demirspor'a veda etti.

Takımdan ayrılırken zorlanan 19 yaşındaki genç futbolcu, Adana Demirspor’un her zaman kalbinin en güzel yerinde olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

''HER ZAMAN KALBİMİN EN GÜZEL YERİNDE OLDU''

Genç orta saha yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı: