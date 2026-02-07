Acun Ilıcalı'ya Premier Lig darbesi: Hull City neye uğradığını şaşırdı

Acun Ilıcalı'ya Premier Lig darbesi: Hull City neye uğradığını şaşırdı
Premier Lig mücadelesi veren Hull City 1-0 öne geçtiği maçta rakibi Bristol City’e 3-2 mağlup oldu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiliz temsilcisi Premier Lig yolunda kritik 3 puanı evinde rakibine hediye etti.

İngiltere Championship'in 31. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi oldupu Hull City, sahasında Bristol City ile karşı karşıya geldi.
Premier Lig mücadelesi veren Hull City, The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı 3-2 kaybetti ve galibiyet hasretini 2 maça çıkararak üst üste önemli puan kayıpları yaşadı.

1-0 ÖNE GEÇTİĞİ MAÇI KAYBETTİ

Ev sahibi, 24. dakikada McBurnie'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Bristol City, 33. dakikada Atkinson ve 39. dakikada McCrorie'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Dakikalar 50'yi gösterdiğinde Riis, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Hull City'de Dowell, 78. dakikada attığı golle farkı 1'e indirdi ancak yetmedi.

YARIŞTAN KOPTU

Bu sonuçla Hull City, 54 puanla 4. sıraya düştü ve Premier Lig yolunda önemli bir kayıp yaşadı.
Bristol City ise puanını 46 yaparak 8. sıraya yükseldi.

whatsapp-image-2026-02-07-at-20-11-06.jpeg
Hull City maçında sahaya sincap girdi

SAHAYA SİNCAP GİRDİ

Hull City - Bristol City maçının ikinci yarısında sahaya sincap girdi.

whatsapp-image-2026-02-07-at-20-09-21.jpeg
Görevliler sincabı yakalamaya çalıştı

O anlar renkli görüntülere sahne olurken, görevliler sincabı yakalamak için büyük uğraş verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

