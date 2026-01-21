Acun Ilıcalı'nın rüyası gerçek oluyor: Koşar adım geliyor

Acun Ilıcalı'nın Premier Lig rüyası gerçek oluyor. İngiltere Championship'de mücadele eden takımı Hull City, koşar adım Premier Lig'e ilerliyor.

Geçen sezon küme düşmekten kılpayı kurtulan Hull City, bu sezon ise yakaladığı müthiş çıkışı sürdürüyor.

Hull City, son maçında deplasmanda Preston'u 3-0 yendi ve puanını 27 maçta 47'ye çıkardı.



Ligde sezonu ilk 2 sırada bitiren takımlar direkt Premier Lig'e yükseliyor. 3, 4, 5, 6. sıradaki takımlar ise play off oynuyor ve 1 takım daha çıkıyor.



Şu anda ilk sırada Coventry var, puanı 58. 2. sıradaki Ipswich'in ise 50 puanı var. 3. Middlesbrough 49, hemen arkasındaki Hull City 47 puanda. Hull City ile 2. sıradaki Ipswich arasında sadece 3 puanlık fark kaldı.

Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City tarihini değiştirdi

Hull City, Preston'ı Liam Millar, Akin Famewo ve Oliver McBurnie'nin golleriyle devirirken, ligdeki 14. galibiyetini aldı.

SIRADA SWANSEA VAR

Hull City'nin sıradaki rakibi Swansea City. Swansea City, 36 puanla 15. sırada. Hull City'nin kendi sahasındaki bu maçtan da 3 puanla ayrılması bekleniyor.

Acun Ilıcalı sezon başında Hull City taraftarlarına Premier Lig için oynayacak bir takım olacakları sözünü vermişti. Rüyası Premier Lig olan Ilıcalı, böylece sözünü de tutmuş oldu.