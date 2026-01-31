Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yine kazandı: Ligde uçuşa geçti

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yine kazandı: Ligde uçuşa geçti
Yayınlanma:
Blackburn Rovers'a konuk olan Hull City, tek golle kazandı. Acun Ilıcalı'nın ekibi ligde 3. sıraya yerleşti.

İngiltere Championship’in 30. haftasında Hull City deplasmanda Blackburn Rovers ile karşı karşıya geldi.

Ewood Park’ta oynanan mücadelede Hull City rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Turuncu-siyahlılara galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 81. dakikasında Lewis Koumas kaydetti.

GALİBİYET SERİSİ 4 MAÇA ÇIKTI

Acun Ilıcalı’nın Hull City’si bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı başardı.

Beşiktaş'ın protestoları önlemek için kapattığı iddia edildi: Ortalık daha çok karıştıBeşiktaş'ın protestoları önlemek için kapattığı iddia edildi: Ortalık daha çok karıştı

PREMIER LİG YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

53 puana ulaşan Hull City, 3. sıraya yerleşerek Premier Lig yolunda büyük bir avantaj elde etti. 29 puandaki Blackburn Rovers ise 22. sırada kaldı.

SIRADAKİ RAKİP WATFORD

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Watford’ı konuk edecek. Blackburn Rovers ise evinde Sheffield Wednesday ile karşılaşacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

