İngiltere Championship ekibi Hull City, 30. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Blackburn Rovers'ı 1-0 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, taraftara jest yaptı.

TELEFONDAN HULL CITY MAÇINA BAĞLANDI

Acun Ilıcalı, telefondan Hull City maçına bağlandı ve deplasman tribününde yer alan taraftarları görüntülü aradı.

Ekranda Acun Ilıcalı'yı gören taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla kulüp sahibine sevgi gösterisinde bulundu ve büyük coşku oluştu.

O anlar kısa süre içinde gündem olurken, Acun Ilıcalı görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

3. SIRAYA KADAR YÜKSELDİ

Hull City, Blackburn Rovers galibiyeti sonrası puanını 53 yaparak bir maçı eksik olmasına rağmen 3. sıraya yükseldi.

Lider Coventry ve Middlesbrough'ın 58'şer puanı bulunuyor.

Premier Lig hedefini güçlendiren Hull City, 3 Şubat Salı (bugün) sahasında Watford ile karşı karşıya gelecek.

Hull City, rakibini yenmesi durumunda puanını 56 yapacak ve liderlik mücadelesi veren iki takıma daha da yaklaşacak.