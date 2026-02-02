Acun Ilıcalı hepsini bir araya getirdi: Mesajı verdi

İngiltere Championship’te 3. sıraya kadar yükselmeyi başaran Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“SORUNLAR BİZİ ASLA DURDURAMACAYAK”

Ara transfer döneminde kadroya kattıkları isimlere ‘hoş geldiniz’ diyen Acun Ilıcalı, oldukça güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurguladı.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Takımımız için mükemmel bir transfer dönemi oldu, yeni oyuncularımızı ailemize hoş geldiniz diyorum. Bence çok güçlü bir kadromuz, mükemmel bir teknik direktörümüz ve antrenörlerimiz, çok iyi bir sportif direktörümüz, transfer ekibimiz, harika personelimiz, en iyi taraftarlarımız ve çılgın bir sahibimiz var. Yazın da söylediğim gibi, biz bir aileyiz, tek bir hayalimiz var ve sorunlar bizi asla durduramayacak, sadece bizi daha güçlü kılacak. UTT!