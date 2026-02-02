Acun Ilıcalı hepsini bir araya getirdi: Mesajı verdi

Yayınlanma:
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, ara transfer döneminde kadroya kattıkları isimlerle bir araya geldi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Acun Ilıcalı, 'mücadeleye devam' mesajı verdi.

İngiltere Championship’te 3. sıraya kadar yükselmeyi başaran Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ademola Lookman imzayı attı: Transfer resmen açıklandıAdemola Lookman imzayı attı: Transfer resmen açıklandı

“SORUNLAR BİZİ ASLA DURDURAMACAYAK”

Ara transfer döneminde kadroya kattıkları isimlere ‘hoş geldiniz’ diyen Acun Ilıcalı, oldukça güçlü bir kadroya sahip olduklarını vurguladı.

Acun Ilıcalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Takımımız için mükemmel bir transfer dönemi oldu, yeni oyuncularımızı ailemize hoş geldiniz diyorum. Bence çok güçlü bir kadromuz, mükemmel bir teknik direktörümüz ve antrenörlerimiz, çok iyi bir sportif direktörümüz, transfer ekibimiz, harika personelimiz, en iyi taraftarlarımız ve çılgın bir sahibimiz var. Yazın da söylediğim gibi, biz bir aileyiz, tek bir hayalimiz var ve sorunlar bizi asla durduramayacak, sadece bizi daha güçlü kılacak. UTT!

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

