Acun Ilıcalı 23 milyona almıştı: 300 milyon euroyu kasasına koyacak

Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Premier Lig'e doğru koşar adım ilerliyor. Takım çıkarsa kasasına 300 milyon euro girecek.

İngiltere Championship'de yer alan Hull City, Blackburn Rovers'ı da deplasmanda yendi ve son 10 maçta 8. galibiyetini aldı.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yine kazandı: Ligde uçuşa geçtiAcun Ilıcalı'nın Hull City'si yine kazandı

Play Off'a kalır mı kalmaz mı derken, şimdi üçüncü sırada ve bir maçı eksik.
O maçı da kazanırsa ilk iki sıradaki takımlarla olan puan farkını ikiye düşürecek ve Premier Lig'e yükselmeye çok yaklaşacak.

2021 YILINDA 20 MİLYON POUNDA ALMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında 20 milyon pounda (23 milyon euro) satın aldığı kulübün Premier Lig'e yükselmeye çok yakın olduğunu belirten Sabah yazarı Mevlüt Tezel, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer kulüp, Premier Lig'e yükselirlerse TV anlaşmaları ve sponsorluklar sayesinde yaklaşık 300 milyon Euro'yu kasasına koyacak.
Tabii Acun 300 milyon Euro'yu cebine koymayacak, daha güçlü bir takım kurmaya çalışacak!
Acun asıl parayı Hull City, Premier Lig'de kalıcı olursa kazanacak.
Birçok futbolsever, Football Manager'da kulüp başkanlığı bölümünde oynar.
Futbolseverlerin hayali kulüp başkanı olmaktır.
Acun ise Football Manager'ı gerçek hayatta oynuyor!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

