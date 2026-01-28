Abdullah Avcı haber bekliyor

Abdullah Avcı haber bekliyor
Konyaspor'daki kötü gidiş sonrası gözler Abdullah Avcı'ya çevrildi. Küme düşme bölgesinde yer alan Konyaspor yönetiminin tecrübeli teknik adamla ön görüşme yaptığı ifade edildi. Avcı'nın Yeşil - Beyazlı ekibin son teklifini beklediği öğrenildi.

Konyaspor’da teknik direktör krizi yaşanıyor. Recep Uçar’ın yerine göreve getirilen Çağdaş Atan, Konyaspor’da beklenen etkiyi yaratamadı. Genç teknik adam Süper Lig’de çıktığı 8 maçta galibiyet alamadı. Yeşil - Beyazlılar, Gaziantep FK deplasmanından beraberlikle dönerek kötü seriyi sürdürdü. Konyaspor Yönetimi de alınan sonuçların ardından yeni teknik direktör arayışına başladı.

ABDULLAH AVCI İLE TEMAS

Yeşil - Beyazlıların, Trabzonspor’un eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile temas kurduğu bildirildi.
Avcı’nın, Başakşehir’deki gibi proje odaklı bir yapılanmada çalışmak istediği ifade ediliyor. Konyaspor’un resmi teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. Abdullah Avcı'nın da Konyaspor cephesinden gelecek son teklife göre karar vermesi bekleniyor.

ÇAĞDAŞ ATAN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Büyük umutlarla Konyaspor'un başına getirilen Çağdaş Atan, Yeşil - Beyazlı ekibin başında 11 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.
Ancak ligde oynadığı 8 maçta 3 puan sevinci yaşatamadı.
Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı Muleka - Overmars karşılaştırması ise taraftarların tepkisini çekti.
Konyaspor yönetimi, kötü gidişatı durdurmak için teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

