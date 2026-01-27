Abdülkerim Durmaz Manchester City Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray, Manchester City deplasmanına çıkacak.

Etihad Stadı'nda oynanacak maç, yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda İspanya'dan Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Almanya'dan Robert Schröder görev yapacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşarken, topladığı 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

Manchester City ise 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 13 puanla 11. sırada bulunuyor.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Manchester City - Galatasaray maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, Manchester City'nin Galatasaray'ı yeneceğini ifade etti.