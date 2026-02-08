Abdülkerim Durmaz Çaykur Rizespor Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Bersan Duran ve Suat Güz yapacak.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 49 puanla Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Ligde 4 maçtır kazanamayan Çaykur Rizespor ise 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay kadroda bulunmazken, sarı kart cezalısı olan Lemina da maçta forma giyemeyecek.

İstanbulspor maçında talihsiz bir sakatlık yaşayan Ahmed Kutucu ise tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Rize ekibinde Mocsi, Augusto ve Alikulov, sakatlıklarından dolayı Galatasaray maçında yer alamayacak.

ABDÜLKERİM DURMAZ'DAN MAÇ TAHMİNİ

Abdülkerim Durmaz, Beyaz TV'de yayınlanan 'Derin Futbol' programında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçına dair tahminde bulundu.

Durmaz, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u yeneceğini dile getirdi.