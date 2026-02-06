A Milli Voleybol Takımlarının Milletler Ligi programı açıklandı
A Milli Erkek ve Kadın Voleybol Takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programları belli oldu.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.
Milli takımların 2026 VNL'deki maç programı şöyle:
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI
- 1. hafta (Brasilia-Brezilya)
- 3 Haziran
- 19.00 Dominik Cum.-Türkiye
- 4 Haziran
- 22.30 Türkiye-Hollanda
- 6 Haziran
- 21.30 İtalya-Türkiye
- 8 Haziran
- 24.00 Bulgaristan-Türkiye
- 2. hafta (Ankara-Türkiye)
- 17 Haziran
- 19.30 Türkiye-Belçika
- 18 Haziran
- 19.30 Türkiye-Fransa
- 20 Haziran
- 19.30 Türkiye-Almanya
- 21 Haziran
- 19.30 Türkiye-Çin
- 3. hafta (Kansai-Japonya)
- 8 Temmuz
- 06.00 Polonya-Türkiye
- 10 Temmuz
- 07.00 ABD-Türkiye
- 11 Temmuz
- 13.20 Japonya-Türkiye
- 12 Temmuz
- 09.30 Tayland-Türkiye
A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI
- 1. hafta (Ottawa-Kanada)
- 10 Haziran
- 18.00 Türkiye-ABD
- 13 Haziran
- 02.30 Türkiye-Fransa
- 14 Haziran
- 02.30 Türkiye-İtalya
- 14 Haziran
- 21.30 Kanada-Türkiye
- 2. hafta (Gliwice-Polonya)
- 24 Haziran
- 14.00 Çin-Türkiye
- 25 Haziran
- 21.00 Polonya-Türkiye
- 27 Haziran
- 21.30 Türkiye-Arjantin
- 28 Haziran
- 17.30 Belçika-Türkiye
- 3. hafta (Belgrad-Sırbistan)
- 15 Temmuz
- 21.00 Sırbistan-Türkiye
- 17 Temmuz
- 17.30 Türkiye-Ukrayna
- 18 Temmuz
- 17.30 Türkiye-Slovenya
- 19 Temmuz
- 14.00 Türkiye-İran
