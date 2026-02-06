A Milli Voleybol Takımlarının Milletler Ligi programı açıklandı

A Milli Voleybol Takımlarının Milletler Ligi programı açıklandı
Yayınlanma:
A Milli Erkek ve Kadın Voleybol Takımlarının 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) maç programları belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL'de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.
Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin'in Ningbo kentinde düzenlenecek.
Milli takımların 2026 VNL'deki maç programı şöyle:

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI

- 1. hafta (Brasilia-Brezilya)

  • 3 Haziran
  • 19.00 Dominik Cum.-Türkiye
  • 4 Haziran
  • 22.30 Türkiye-Hollanda
  • 6 Haziran
  • 21.30 İtalya-Türkiye
  • 8 Haziran
  • 24.00 Bulgaristan-Türkiye

- 2. hafta (Ankara-Türkiye)

  • 17 Haziran
  • 19.30 Türkiye-Belçika
  • 18 Haziran
  • 19.30 Türkiye-Fransa
  • 20 Haziran
  • 19.30 Türkiye-Almanya
  • 21 Haziran
  • 19.30 Türkiye-Çin

- 3. hafta (Kansai-Japonya)

  • 8 Temmuz
  • 06.00 Polonya-Türkiye
  • 10 Temmuz
  • 07.00 ABD-Türkiye
  • 11 Temmuz
  • 13.20 Japonya-Türkiye
  • 12 Temmuz
  • 09.30 Tayland-Türkiye

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI

- 1. hafta (Ottawa-Kanada)

  • 10 Haziran
  • 18.00 Türkiye-ABD
  • 13 Haziran
  • 02.30 Türkiye-Fransa
  • 14 Haziran
  • 02.30 Türkiye-İtalya
  • 14 Haziran
  • 21.30 Kanada-Türkiye

- 2. hafta (Gliwice-Polonya)

  • 24 Haziran
  • 14.00 Çin-Türkiye
  • 25 Haziran
  • 21.00 Polonya-Türkiye
  • 27 Haziran
  • 21.30 Türkiye-Arjantin
  • 28 Haziran
  • 17.30 Belçika-Türkiye

- 3. hafta (Belgrad-Sırbistan)

  • 15 Temmuz
  • 21.00 Sırbistan-Türkiye
  • 17 Temmuz
  • 17.30 Türkiye-Ukrayna
  • 18 Temmuz
  • 17.30 Türkiye-Slovenya
  • 19 Temmuz
  • 14.00 Türkiye-İran
    (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Spor
Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu
Çağdaş Atan yokuşa sürmedi
Çağdaş Atan yokuşa sürmedi
Süper Lig ekibinin adı değişti
Süper Lig ekibinin adı değişti