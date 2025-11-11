A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan hazırlık çalışmasıyla başladı. Sonrasında oyuncular iki gruba ayrıldı.

ANTRENMAN TAKTİKSEL OYUNLA TAMAMLANDI

Pazar günü kulüp takımlarıyla müsabakaya çıkan futbolcular, yenilenme idmanı için salonda kalmaya devam etti. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından sahada pas çalışması gerçekleştirdi. Sahada hücum ve savunma organizasyonlarına çalışan oyuncuların idmanı, taktiksel oyunla tamamlandı.

HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın bugün gerçekleştirdiği çalışmada Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundaki Ayberk Karapo ve İsak Vural da yer aldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve federasyonunun yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan da ay-yıldızlıların antrenmanını tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan ve İspanya maçının hazırlıklarını yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı basına kapalı antrenmanla sürdürecek.