90 dakika bittikten sonra 2 gol yiyen Karşıyaka ligden çekildi

Afyonkarahisar Amatör Lig'in 14. hafta maçında Afyon Karşıyakaspor, sahasında Emirdağspor ile karşı karşıya geldi.

Afyon Karşıyaka, 10. dakikada öne geçtiği maçta 90+2 ve 90+10'da İmran Burhan'ın golleriyle sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Ev sahibi, 63. dakikda Yusuf Yıldırım'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

MAÇ BİTER BİTMEZ LİGDEN ÇEKİLDİLER

Afyon Karşıyakaspor, maç biter bitmez ligden çekilme kararı aldıklarını açıkladı.

Emirdağspor'a karşı yaşanan olaylar ve hakem kararlarına tepki gösteren Afyon Karşıyakaspor, İl Hakem Kurulu'nu istifaya davet ederek, ''Afyonkarahisar İl Hakem Kurulu’nu istifaya davet ediyoruz… Bugünkü Emirdağspor maçında yaşanan skandal hakem kararları ile emeklerimiz çalınmış, kazandığımız maç 12 dakika uzatmalar verilerek skandal iki gol kararıyla maç ve 3 puanımız çalınmıştır. Oyuncularımızın ve camiamızın emek hırsızlarına tepki olarak ligden çekilme kararı almış bulunmaktayız; biraz vicdanınız varsa siz de düdük asın'' ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına sert tepki

''BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR''

Bu paylaşım sonrası bir paylaşım daha yapan Afyon Karşıyakaspor, ''Afyonkarahisar hakemliği bugün itibarıyla bizim için bitmiştir.

Bugüne kadar defalarca uyardık; ancak art niyetli hakemlerle, yeterli eğitim almadan maça çıkarılan acemi hakemlerle Süper Lig’in ve Afyon futbolunun altına dinamit koymayı başardınız. Artık bununla gurur duyabilirsiniz.

''TÜM KULÜPLER İSYAN BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR''

Gelinen noktada Afyonkarahisar’daki tüm kulüpler isyan bayrağını çekmiştir. Hakemlerin art niyetli, yanlı ve yanlış kararlarından bıktık. Bugün açıkça gördük ki emeklerimizin çalınması bu ligde ne kadar basitmiş. Boşuna zaman, emek ve ter döküyoruz.

Biz bu durumu asla ligdeki konumumuzla ilişkilendirmedik. Daha zor ligler, daha güçlü rakipler gördük. Dokuz yıldır bu liglerde mücadele ediyoruz ve hiçbir zaman vazgeçmedik. Ancak bugün, basit kırmızı kartlarla takımımız dokuz kişi bırakılmış; buna rağmen 90 dakika boyunca maçı 1-0 önde götürmüştür.

''NİYETİNİ AÇIKÇA BELLİ ETMİŞTİR''

Ne hikmetse orta hakem denen şahıs 12 dakika uzatma göstererek niyetini açıkça belli etmiştir. 90+6’da bariz ofsayt pozisyonu kaldırılmamış, önce beraberlik sağlanmış; ardından 90+10’da kalecimiz kale önünde, altıpas içinde hava topuna çıkarken iki Emirdağlı sporcu tarafından yaka paça kale içine düşürülmüş olmasına rağmen yapılan net faul görmezden gelinmiştir. Maç resmen rakibe hediye edilmiştir.

Yetmezmiş gibi altı oyuncumuz ihraç edilerek maç bu şekilde bitirilmiştir. Tarafsız herkesin izlerken gülerek baktığı bu orta oyununu biz izlemiyoruz. Çünkü bizim onurumuz var. Bu tiyatroya seyirci kalmayacağız.

''SİZ VİCDANINIZLA KÜME DÜŞTÜNÜZ''

Bugün verilen kararlarla lig fiilen bitirilmiş, düşen takımlar tescillenmiştir. Bu ayıp hakeme de, hakem kuruluna da fazlasıyla yeter. Biz ligden düşeriz, onurumuzla düşeriz; fark etmez. Ama siz vicdanınızda küme düştünüz.

Afyon futboluna daha fazla zarar vermeyin.'' notunu düştü.