9 maçta görevine son verildi

Yayınlanma:
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da teknik direktörü Mustafa Er dönemi 9 maç sürdü. Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirildi.

Boluspor Kulübü'nün sosyal medya platformundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a verdiği emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz."

12 PUAN TOPLADI

Boluspor, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada, üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan topladı.

İstanbulspor ve Boluspor yenişemediİstanbulspor ve Boluspor yenişemedi

Ligde son olarak evinde Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekip, 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

