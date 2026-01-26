70 bin kişilik ilçe takımı 7'de 7 yaptı: Eskişehirspor'un dibine kadar geldi

TFF 3. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ayvalıkgücü Belediyespor’dan 7’de 7’lik seri geldi. 70 bin nüfuslu ilçe Ayvalık'ın takımı, Uşakspor deplasmanından galibiyetle döndü ve 2. Eskişehirspor'la puan farkını ikiye indirdi.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor, deplasmanda Uşakspor’u 2-0 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

YENİLGİ SONRASI KİMSE DURDURAMADI

En son deplasmanda Kütahyaspor’a 3-0 kaybeden Ayvalıkgücü, o maçın ardından çıkışa geçti. Sırasıyla Balıkesirspor, Alanya 1221 (D), Eskişehir Anadolu, İzmir Çoruhlu (D), Nazillispor (D), Altay ve Uşakspor (D) karşılaşmalarını kazandı. Bu seriyle 37 puana ulaşan Ege temsilcisi, 3. sıraya yükseldi ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Ayvalıkgücü Belediyespor, 39 puanlı Eskişehirspor'u takibini de sürdürmüş oldu.

HEDEF ŞAMPİYONLUK VE PLAY - OFF

Ayvalıkgücü Belediyespor, 19. hafta maçında evinde Afyonspor’u ağırlayacak. Ege temsilcisinin ilk amacı şampiyonluk. Ayvalıkgücü Belediyespor galibiyet serisini sürdürerek Play-Off yarışında avantajını da korumak istiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

