61 numarayı bırakıp Süper Lig ekibine gitti
Trabzonspor'un genç yıldızı Cihan Çanak, Gençlerbirliği'ne kiralandı. Bordo - Mavililerde 61 numaralı formayı giyen Cihan Süper Lig'de Başkent temsilcisinde oynayacak.

Trabzonspor’un 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne kiralık olarak transfer oldu.
Bordo - Mavili kulüpte 61 numaralı formayı giyen genç yetenek, yeni takımında daha fazla süre alarak tecrübe kazanacak.

Profesyonel sözleşme ve piyasa değeri:

  • 1 Temmuz 2024’te Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.
  • Sözleşmesi 30 Haziran 2027’ye kadar devam ediyor.
  • Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

MİLLİ TAKIMIN YILDIZI

cihan.jpg

Belçika’nın Verviers şehrinde doğan gurbetçi oyuncu, Türkiye U21 Milli Takımı’nda görev yapıyor.
Ay - Yıldızlı formayla çıktığı 16 maçta 3 gol kaydetti.
1,75 m boyundaki Çanak, hücum hattındaki çok yönlülüğü ve hızıyla dikkat çekiyor.

2005 DOĞUMLU

Cihan Çanak, 24 Ocak 2005 doğumlu Türk asıllı Belçikalı futbolcu. Sol kanat ve on numara pozisyonlarında görev yapan genç oyuncu, 2024 yazında Standard Liège’den Trabzonspor’a transfer oldu. Türkiye U21 Milli Takımı’nda da forma giyen Çanak, geleceğin önemli yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

  • Doğum tarihi: 24 Ocak 2005
  • Doğum yeri: Verviers, Belçika
  • Yaş: 21
  • Boy: 1,75 m
  • Mevki: Sol kanat (yan mevki: sağ kanat ve on numara)
  • Ayak: Sol
  • Uyruk: Türkiye / Belçika
  • Kulüp Kariyeri
  • Altyapı: Standard Liège (2012–2021)
  • Profesyonel başlangıç: Standard Liège (2021–2024) – 67 maç, 1 gol
  • Trabzonspor: 4 maçta forma giydi
  • Forma numarası: 61

Sözleşme: 1 Temmuz 2024’te imzalandı, 30 Haziran 2027’ye kadar geçerli. Kulüp taraflı 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

