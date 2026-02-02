6-0'lık Bursaspor maçında şaşkına çeviren görüntü

Bursaspor’da İlhan Depe krizi patlak verdi. TFF 2. Lig’de oynanan karşılaşmada Bursaspor, Adanaspor’u 6-0 mağlup ederek taraftarına büyük bir sevinç yaşattı.

Ancak maçın skorundan çok, saha kenarında yaşanan bir olay gündeme oturdu.

Tecrübeli futbolcu İlhan Depe, mücadeleye ilk 11’de başladı.

Yıldız futbolcu 59. dakikada yerini yeni transfer Emir Kaan Gültekin’e bırakırken, alışılmışın dışında bir davranış sergiledi.

ŞAŞKINA ÇEVİREN HAREKET

Depe, değişiklik sonrası yedek kulübesine uğramadan doğrudan soyunma odasına yöneldi. Maçın farklı skoruna rağmen yaşanan bu hareket, tribünlerde ve basında şaşkınlık yarattı. Yıldız oyuncunun neden kulübeye uğramadan sahayı terk ettiği merak konusu oldu.

GÖZLER TEKNİK HEYETTE

Bursaspor’un farklı galibiyetinin önüne geçen bu olayın ardından, kulüp yönetiminin ve teknik heyetin yıldız oyuncuyla ilgili kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.

ADIM ADIM ŞAMPİYONLUĞA GİDİYOR

Bir dönem Süper Lig'de fırtınalar estiren Bursaspor TFF 2. Lig Kırmızı grupta liderliğini sürdürüyor. 50 puanlı Bursaspor'u 46 puanla Muşspor ve 45 puanlı İstiklalspor takip ediyor.