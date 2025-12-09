58 yıllık Türk kulübünde yemek çıkmıyor

58 yıllık Türk kulübünde yemek çıkmıyor
Yayınlanma:
Hatayspor'da kriz büyüyor. Sarıyer karşısında alınan 3-0’lık yenilgi sonrası Hatayspor kaptanı Kamil Ahmet Çörekçi, taraftarların tepkisine kulübün iç sorunlarını dile getirerek cevap verdi.

Süper Lig'den geçen sezon düşen ve Trendyol 1. Lig’de de küme düşme hattında bulunan Hatayspor, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı’nda Sarıyer’e 3-0 mağlup oldu.
Sahadaki etkisiz futbol, tribünlerdeki az sayıdaki taraftarın sabrını taşırdı. Maç bitiminde Bordo-Beyazlı taraftarlar takımı protesto etti.

BU TAKIM NASIL BU HALE GELDİ?

Soyunma odasına yönelen kaptan Kamil Ahmet Çörekçi, taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.
“Bu takım bu hale nasıl geldi?” sorusuna Çörekçi, Hatay Gazetesi'nin haberine göre şu sözlerle yanıt verdiği aktarıldı:
Kulüp sahipsiz bırakıldı.
Paramızı alamıyoruz, alacaklarımız birikti.
Kulüpte yemek bile çıkmıyor, ilgisiz bir ortamda mücadele etmeye çalışıyoruz.
Bu ifadeler, Hatayspor’daki ekonomik ve idari krizin futbolcuların motivasyonunu doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

kamilahmet.jpg

TARAFTAR İSYANDA

Kaptan Çörekçi'nin sözleri taraftarların öfkesini daha da artırdı. Yönetimi sert şekilde eleştiren taraftarlar, “Hatayspor kaderine terk edilemez. Bu takımı ayakta tutmak için kimse elini taşın altına koymuyor” diyerek tepkilerini sürdürdü.
Hatayspor’da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yönetimsel sorunlar, sahadaki performansa da yansıyor. Kamil Ahmet Çörekçi’nin açıklamaları, kulüpteki krizin derinliğini gözler önüne sererken, taraftarların sabrı giderek tükeniyor.

Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Sofrada küçük bir devrim: Lezzetten ödün vermeden 6 adımda tuzu azaltın
Spor
"Köpeksiz köy bulanlar kim?" dedi soluğu Hacıosmanoğlu'nun yanında aldı
"Köpeksiz köy bulanlar kim?" dedi soluğu Hacıosmanoğlu'nun yanında aldı
Monaco'da Galatasaray maçı öncesi bomba karar
Monaco'da Galatasaray maçı öncesi bomba karar
Beşiktaş'a yasaklandı: Trabzonspor maçı için flaş karar
Beşiktaş'a yasaklandı: Trabzonspor maçı için flaş karar