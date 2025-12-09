58 yıllık Türk kulübünde yemek çıkmıyor

Süper Lig'den geçen sezon düşen ve Trendyol 1. Lig’de de küme düşme hattında bulunan Hatayspor, İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı’nda Sarıyer’e 3-0 mağlup oldu.

Sahadaki etkisiz futbol, tribünlerdeki az sayıdaki taraftarın sabrını taşırdı. Maç bitiminde Bordo-Beyazlı taraftarlar takımı protesto etti.

BU TAKIM NASIL BU HALE GELDİ?

Soyunma odasına yönelen kaptan Kamil Ahmet Çörekçi, taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı.

“Bu takım bu hale nasıl geldi?” sorusuna Çörekçi, Hatay Gazetesi'nin haberine göre şu sözlerle yanıt verdiği aktarıldı:

Kulüp sahipsiz bırakıldı.

Paramızı alamıyoruz, alacaklarımız birikti.

Kulüpte yemek bile çıkmıyor, ilgisiz bir ortamda mücadele etmeye çalışıyoruz.

Bu ifadeler, Hatayspor’daki ekonomik ve idari krizin futbolcuların motivasyonunu doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

TARAFTAR İSYANDA

Kaptan Çörekçi'nin sözleri taraftarların öfkesini daha da artırdı. Yönetimi sert şekilde eleştiren taraftarlar, “Hatayspor kaderine terk edilemez. Bu takımı ayakta tutmak için kimse elini taşın altına koymuyor” diyerek tepkilerini sürdürdü.

Hatayspor’da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve yönetimsel sorunlar, sahadaki performansa da yansıyor. Kamil Ahmet Çörekçi’nin açıklamaları, kulüpteki krizin derinliğini gözler önüne sererken, taraftarların sabrı giderek tükeniyor.