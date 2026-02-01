555 gün önce gitti Arabistan'da tur attı TFF 1. Lig takımına geri döndü

Arnavut futbolcu Rey Manaj, Sivasspor Süper Lig'de oynarken transfer edilmişti.

Rey Manaj, İngiltere'nin Watford takımından 2023-2024 sezonunun başında alınmıştı.

Transfer yasağı kalktı: Sivasspor açıkladı

Sivasspor'da 63 maçta forma giydi, 34 gol attı.

Taraftarların büyük sevgisini kazanan Rey Manaj, 25 Temmuz 2024'te ise Sivas'tan ayrılıp, Arap Yarımadası'na gitti. Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Sharjah'a transfer oldu.

DÖNÜŞÜNDE MEŞALELERLE KARŞILANDI

Ancak Arap Yarımadası'nda istediğini bulamayan Rey Manaj, 555 gün sonra Sivas'a geri döndü.

28 yaşındaki futbolcuyu havaalanında çok sayıda taraftar tezahüratlarla meşaleler yakarak karşıladı.

Rey Manaj'ın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sivasspor, şu anda TFF 1. Lig'de 29 puanla 14. sırada yer alıyor.