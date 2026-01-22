40 sayı attı: NBA'da gecenin seyrini değiştirdi

Yayınlanma:
Shai Gilgeous-Alexander, 40 sayıyla Thunder'ı galibiyete taşıdı. Gecenin en dikkat çeken performansını sergileyen yıldız basketbolcu sosyal medyada viral oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın attığı 40 sayıyla öne çıktığı maçta deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-102 mağlup etti.

HERKES ONU KONUŞUYOR

Gilgeous-Alexander, Thunder'ı galibiyete taşırken Bucks'a karşı 40 sayı, 11 asist ve 7 ribaunt kaydetti.
Bucks'ta ise Giannis Antetokounmpo, 19 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

nba.jpg

EN FAZLA MAÇ KAZANAN TAKIM OLDULAR

Bu sezon 45'inci maçında 37'nci galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

ÜST ÜSTE 4. KEZ KAZANDI

Detroit Pistons, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 112-104 yenerek üst üste 4'üncü galibiyetini aldı.
Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duran 20 sayı ve 15 ribaunt, Daniss Jenkins ise 17 sayı kaydetti.
Pelicans'ta Saddiq Bey ise 20 sayı attı.

Kaynak:AA

