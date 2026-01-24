39 yaşında yeni sözleşme imzaladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Deniele Santarelli'nin 39 yaşındaki voleybolcu eşi Monica De Gennaro, kulübü Imoco Volley Conegliano ile yeni sözleşme imzaladı.



Monica De Gennaro, 13 yıldır formasını giydiği takımıyla 1 sezon daha yola devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada "Takımımızın bel kemiği. Takım arkadaşları için bir örnek. Zaferlerimizin ve tarihimizin en önemli anlarının baş rol oyuncusu. İstediği sürece panter olacak. Simge oyuncumuz Monica De Gennaro'nun takımda kalacağını açıklıyoruz" denildi.

"BURASI BENİM EVİM"

39 yaşındaki oyuncu ise şu ifadeleri kullandı:

"Burası benim evim. Eğlendiğim ve vücudum elverdiği sürece oynayacağım. Üzerimde başka renkli formayı hayal edemiyorum. Bu forma için yine elimden geleni yapacağım. Bu ortamı ve harika taraftarlarımızı çok seviyorum. Hala çok motiveyim."

