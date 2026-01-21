38 yaşındaki Gökhan Süzen'i transfer eden Altınordu 21 yaşındaki Mustafa Kocabaş gönderdi

İzmir temsilcisi Altınordu sıkıntılı günler yaşarken dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta düşme hattından uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, ara transfer döneminde önemli bir değişikliğe gitti.

Takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki sol bek Mustafa Kocabaş, kulüp ile karşılıklı anlaşarak 2027’de bitecek sözleşmesini feshetti.

TOPLAM 11 MAÇTA FORMA GİYDİ

Genç oyuncu bu sezon Altınordu formasıyla ligde 10, kupada 1 maçta görev aldı.

Kocabaş, geçen sezon Efeler 09 SFK’da kiralık olarak oynamıştı.

38 YAŞIDAKİ GÖKHAN GELDİ 21 YAŞINDAKİ MUSTAFA GİTTİ

Mustafa Kocabaş'la yolların ayrılması İzmir ekibinde tepkiye yol açtı. Ara transferde Altınordu’nun 38 yaşındaki tecrübeli sol bek Gökhan Süzen’i kadroya katmasıyla Mustafa’nın ayrılığı kesinleşti. Altyapıdan yetişen Mustafa'nın vedası taraftarlar tarafından eleştirildi.

YENİ ADRESİ BURSA OLDU

Mustafa Kocabaş, 3. Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor ile 2028’e kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Bursa ekibinden yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz son olarak Altınordu’da forma giyen 2004 doğumlu sol bek oyuncusu Mustafa Kocabaş ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncumuza ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı. Bu transfer, Altınordu’nun