3. Lig'de rakibine çalım atarken sarı kart gördü

Brezilya’da dünya futbol tarihine geçen bir olay yaşandı. 3. Lig maçında rakibine çalım atarken topun üzerine çıkan futbolcu hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Brezilya 3. Ligi’nde oynanan Santa Cruz – Nautico Capibaribe karşılaşmasında sıra dışı bir an yaşandı.
Nautico forması giyen Dodo, maçın başında sol kanatta rakibine çalım atmak için topun üzerine çıktı.
Hakem, bu hareketi “sportmenliğe aykırı davranış” olarak değerlendirdi ve Dodo’ya sarı kart gösterdi.
Dodo karar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, rakip oyuncular hakemi alkışlarla destekledi.

HAKEMİN KARARI TARTIŞMA BAŞLATTI

Brezilya futbolunda rakibi kışkırtmaya yönelik çalımlar zaman zaman sportmenliğe aykırı hareket olarak kabul ediliyor.
Ancak bu pozisyon sonrası verilen kart, tribünlerde ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.
Futbolseverler arasında “yaratıcılığın cezalandırılması” eleştirileri öne çıktı.

4-0 KAZANDILAR

Tartışmalı pozisyona rağmen Nautico Capibaribe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

ewfrewr.jpg
Nautico Capibaribe taraftarları maç sonrası büyük sevinç yaşarken hakemin sarı kart kararı ülke basınında geniş yer buldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Google’ın 'Mikrodalga' mülakat sorusu sosyal medyada gündemde
En düşük maaş 57 bin lira oldu: Üstüne bayram ikramiyesi de eklendi
8 bin liradan 3 bin 500 liraya düştü: Kasa kasa aldılar
İki banka anlaşmıştı bir banka daha katıldı: Komisyonu kaldırdılar
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
12 bin kişilik yeni stat için 600 milyon lira kaynak bulundu
UEFA maçına giden 7 taraftar öldü: Bodrum FK'dan başsağlığı geldi
İlkin Aydın ayaklanması: Kız bacağını komple bıraksın mı?
