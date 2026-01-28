3. Lig'de rakibine çalım atarken sarı kart gördü

Brezilya 3. Ligi’nde oynanan Santa Cruz – Nautico Capibaribe karşılaşmasında sıra dışı bir an yaşandı.

Nautico forması giyen Dodo, maçın başında sol kanatta rakibine çalım atmak için topun üzerine çıktı.

Hakem, bu hareketi “sportmenliğe aykırı davranış” olarak değerlendirdi ve Dodo’ya sarı kart gösterdi.

Dodo karar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, rakip oyuncular hakemi alkışlarla destekledi.

HAKEMİN KARARI TARTIŞMA BAŞLATTI

Brezilya futbolunda rakibi kışkırtmaya yönelik çalımlar zaman zaman sportmenliğe aykırı hareket olarak kabul ediliyor.

Ancak bu pozisyon sonrası verilen kart, tribünlerde ve sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Futbolseverler arasında “yaratıcılığın cezalandırılması” eleştirileri öne çıktı.

4-0 KAZANDILAR

Tartışmalı pozisyona rağmen Nautico Capibaribe sahadan 4-0 galip ayrıldı.



Nautico Capibaribe taraftarları maç sonrası büyük sevinç yaşarken hakemin sarı kart kararı ülke basınında geniş yer buldu.