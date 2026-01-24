3 hocanın gözdesiydi Sergen Yalçın neden istemedi: Arkasında bir çuval gol bırakarak 3'te 1'e gitti

Beşiktaş, Rafa Silva'yı geçen sezonun başında Portekiz'in Benfica takımından transfer etti.

Transferi hem ülkesinde, hem de Türkiye'de olaydı.

İlk sezonunda bir yıldız gibi parladı, neden olay transfer olduğunu kanıtladı.

İkinci sezonuna da iyi başladı ama teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesinin ardından işler tersine döndü.

Yorumculuk yaparken de Rafa Silva'yı beğenmediğini söyleyen Yalçın'ın göreve başlamasından sonraki tutumu büyük krize yol açtı.

Sonunda Rafa Silva, 6 milyon euro kazanırken, neredeyse 3'te 1 fiyatına 2.2 milyon euroya Benfica'ya imza attı.

65 MAÇTA 23 GOL ATTI

Orta sahada oynamasına rağmen gol yollarında çok etkili olabilen Rafa Silva, ilk sezonunda sadece 2 maçta oynamadı. Ligde cezalı olduğu Sivasspor, kupada ise rahatsızlığından dolayı Kırklarelispor maçlarında görev yapamadı. Toplam 49 maçta forma giydi, 18 kez fileleri havalandırdı.



Bu sezon ise Sergen Yalçın'ın göreve başlamasının ardından bir süre sonra gitmek istediğini açık açık belirtti. Sakatlık bahanesiyle antrenmanlara bile çıkmadı. Çıktığında da isteksiz tavırları dikkat çekti.

Portekizli futbolcu, siyah beyazlı takımda görev yaptığı yaklaşık 1,5 sezonluk süreçte 65 maça çıktı.

Süper Lig'de 17, Avrupa Ligi'nde 3, Türkiye Kupası'nda 2 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 olmak üzere 23 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY MAÇLARINDAKİ BAŞARISI

Rafa Silva'nın Galatasaray derbilerindeki futbolu da çok konuşuldu. Geçen sezon Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın yıldızıydı. Attığı golde Davinson Sanchez'i geçip son vuruşu yapması uzun süre konuşuldu.

Galatasaray, şampiyon olduğu sezonda bu yenilgiyle ligi namağlup bitirme hedefine ulaşamadı. Bu sezon ise 1-1 biten maçta Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesine neden oldu.

Galatasaray'a karşı 4 maçta oynarken, 2 gol attı.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA KOPTU

Beşiktaş'ta 2 Kasım'da oynanan ligdeki Fenerbahçe derbisinin ardından Rafa Silva ile ipler koptu.

Süper Lig'de 11. haftasındaki derbide siyah-beyazlı takım, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Daha sonra 15 Kasım'da Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısı düzenlerken ikili, Portekizli futbolcunun takımda çok mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini kendilerine ilettiğini açıkladı.

Rafa Silva 9 milyon euroyu İstanbul'da bıraktı

Süreçte tüm girişimlere rağmen bir daha siyah-beyazlı formayı giymeyen Rafa Silva, yalnızca ilk yarının son haftasındaki Çaykur Rizespor maçında kulübede yer aldı.

Son kez bu maçtan önceki ısınma bölümünde siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkan deneyimli futbolcunun isteksiz tavırları dikkati çekerken, Beşiktaşlı bazı futbolseverler de Rafa Silva'yı ıslıklayarak protesto etti.

"NE YAPAYIM O OYUNCUYU"

Rafa Silva'nın yedek kulübesinde yer aldığı maçtan sonra Sergen Yalçın şu ifadeleri kullanmıştı:



"Siz oyuncunun antrenman yaptığını zannediyorsunuz. Mukavele gereği antrenmanda bulunuyor. 10 üstünden not verirsem 0 veririm. Bu oyuncunun şu an sahaya çıkması kendi sağlığı açısından da sakıncalı. Oyuncuyu oynatmamız söz konusu olamaz. Antrenman yapıp hazır olsa değerlendirebiliriz. İkinci yarıda burada kalır mı, çalışır mı inanın bilmiyorum. Ekip olarak böyle bir durumu antrenörlük hayatımızda hiç yaşamadık ve nasıl çözümleneceğini bilemiyoruz. Ekstra özellikleri olan bir oyuncu ama bana faydası yoksa ne yapayım o oyuncuyu."

Rafa Silva, daha sonra siyah-beyazlıların Antalya kampında yer alsa da bu birliktelik, tamamen yükümlülükler karşısında hata yapmamak için bir süre daha devam etti.

3 BAŞKAN 4 TEKNİK DİREKTÖR GÖRDÜ

Rafa Silva, Beşiktaş'taki kariyerinde 3 başkan, 4 teknik direktör gördü.

Beşiktaş'a Hasan Arat'ın başkanlık döneminde 2024-2025 sezonunda imza atan Portekizli, Arat'ın istifasının ardından kısa süre görevi Hasan Yücel devraldı.

Aralık 2024'te olağanüstü seçimli genel kurulunda seçilen Serdal Adalı, Rafa Silva'nın kulüpteki sürecinde üçüncü başkan oldu.

Rafa Silva, 1,5 sezonluk Beşiktaş kariyerinde 4 teknik adamla çalıştı.

Kulübün içindeki kaoslu süreci ilk sezonunda yaşayan Portekizli futbolcu, Serdar Topraktepe, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın yönetiminde görev yaptı.

3 teknik adamın gözdesi olan Rafa Silva, Sergen Yalçın döneminde ise kendisini beğendiremedi, sonunda küsüp gitti.

Peki bunun nedeni neydi?

Nedeni Sergen Yalçın'ın Rafa Silva'nın istediği oyun sistemine uymadığına inanmasıydı. Zaten gelir gelmez Rafa Silva'yı ilk maçlarda ilk 11'e koysa da oyundan almaya başladı. Yorumcuyken yaptığı eleştirilerin Rafa Silva'ya iletildiği, bunun da kırgınlığın başlangıç noktası olduğu iddia edildi.

BENFİCA'YA GERİ DÖNDÜ

Ve Rafa Silva, Benfica'ya geri döndü. Hem de Beşiktaş'tan aldığı paranın neredeyse 3'te 1'ine imza attı.

2016-2024 yılları arasında da Benfica'da oynayan Rafa Silva, kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.